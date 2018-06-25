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Брат Сержа Саргсяна подвергнут приводу (видео)

Брат Сержа Саргсяна подвергнут приводу
 25 июня 2018 - 18:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении подвергла приводу брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Александра Саркисяна. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян, пишет Aysor.am.

Отмечается, что Саркисян был задержан по подозрению в незаконном ношении оружии.

Ранее в соцсети Facebook распространилось видео, на котором видно, как полицейские в масках обыскали, посадили в машину и увезли Александра Саркисяна.

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