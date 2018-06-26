Премьер Армении: Уровень нарушения перемирия в Карабахе за последние годы беспрецедентно низок

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы граждан, затронул тему ситуации на передовой в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). По его словам, за этот период средняя частота выстрелов была в некоторые периоды беспрецедентно низкой.

«После моего избрания премьером частота выстрелов на передовой, согласно статистике, была в некоторые периоды беспрецедентно низкой, иногда она достигала уровня начала 2000-х годов», - отметил Пашинян.

«На передовой наблюдается определенное скопление азербайджанских войск, при этом такие скопление то увеличиваются в объеме, то уменьшаются, но на передовой постоянно наблюдается передвижение войск. Вы знаете, что появилась определенная напряженность на Нахиджеванском направлении», - сказал Пашинян, добавив, что в целом ситуацию нельзя назвать беспрецедентной.

Говоря о возможности начала военных действий, Пашинян призвал помнить о том, что в любой момент необходимо быть готовым к войне.

«После того, как меня избрали премьер-министром, моим приказом вооруженным силам было то, чтобы они ни на секунду не теряли бдительности»,- добавил премьер.

По его словам, армянская сторона готова к защите, но войну начинать не собирается: «Воинственную риторику использует Азербайджан».

Ранее министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало видео, на котором видны передвижения азербайджанской военной техники на линии соприкосновения. «В последнее время азербайджанская сторона демонстрирует заметную активность в информационном поле, что выражается изобилием различных потоков дезинформации и пропагандистских видеороликов»,- говорится в заявлении Минобороны НКР.