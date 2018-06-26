В Гюмри в ДТП погиб российский военнослужащий
26 июня 2018 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В армянском городе Гюмри в аварии погиб российский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
26 июня в 06:20 в службу «911» поступил звонок о том, что на территории близ прежнего полка «Ури» города Гюмри произошло ДТП, необходима помощь спасателей.
На место аварии отправился один боевой расчет МЧС РА.
Выяснилось, что машина марки Nissan X Trail (водитель – 22-летний гражданин России Владислав Кулаков) столкнулась с припаркованным прицепом, из-за чего В.К. на месте скончался. Погибший оказался российским военнослужащим, пишет Aysor.am.
Спасатели обесточили автомобиль.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах российской военной базы в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов.
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