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Армянский артист балета удостоился главного приза на международном конкурсе в Риге

Армянский артист балета удостоился главного приза на международном конкурсе в Риге
26 июня 2018 - 12:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Артист балета Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Ваагн Маргарян удостоился главного приза на международном конкурсе в Риге. Об этом сообщается на странице Национального академического театра оперы и балета в соцсети Facebook.

В Риги 18-22 июня 2018 года состоялся 4-й Международный Балтийский конкурс балета (International Baltic Ballet Competition), в котором Маргарян занял второе место, так как обладателей первого места в этом году нет.

На конкурсе Ваагн Маргарян также получил приглашение принять участие в Международном конкурсе балета Валентины Козловой в 2019 году в США.

Ваагн Маргарян родился 5 сентября 1995 года в Эчмиадзине, в годы учебы танцевал в разных постановках. На выпускном курсе принял участие в 13-м конкурсе молодых танцоров «Евровидение» (Eurovision Young Dancers 2013), который прошел в 2013 году в польском городе Гданьск.

В 2013 году окончил Ереванский государственный хореографический колледж и поступил на работу в Национальный академический театр оперы и балета – в качестве артиста балета.

Ссылки по теме:
Запись театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Facebook
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