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Фарманян в ПАСЕ: Новая попытка агрессии Азербайджана против народа Карабаха будет караться

Фарманян в ПАСЕ: Новая попытка агрессии Азербайджана против народа Карабаха будет караться
26 июня 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Новая попытка военной агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха будет караться и адекватно наказываться вооруженными силами Армении. Об этом заявил член парламентской фракции Республиканской партии Армении Самвел Фарманян в ходе выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Он отметил, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха значительно увеличила озабоченность армянской стороны в связи с возможностью новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении.

«Беспрецедентные скопления вооруженных сил на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, а также вдоль всей границы между Арменией и Азербайджаном, продолжающиеся приобретения предусмотренных для нападения вооружений, в том числе покупка вертолетов Bell-412 американского производства, которая сделана с грубым нарушением международного права и законов США, сочетается с беспрецедентной пропагандой войны внутри азербайджанской общества», - сказал Фарманян.

Он добавил, что многие эксперты считают, что новая азербайджанская агрессия против народа Нагорного Карабаха стучится в дверь, и на юго-восточном уголке континента пахнет порохом. По словам Фарманяна, Ассамблея и государства-члены ПАСЕ должны четко заявить, что осуждают новую военную агрессию, и ее необходимо предотвратить.

«Хочу отсюда направить четкий сигнал военно-политическому руководству Азербайджана о том, что новая попытка военной агрессии против народа Нагорного Карабаха будет караться и адекватно наказываться вооруженными силами Армении.Я здесь, чтобы провозгласить простую истину о том, что война не является решением этого вопроса и что Азербайджан не может сломить волю народа Нагорного Карабаха или подвергнуть сомнению его свободу. Я здесь также, чтобы сказать, что все мы станем едиными, и что все разногласия между политическими силами Армении внезапно исчезнут, и мы будем едины и тверды, полны решимости, кодга будем иметь дело с правосудием, памятью и самобытностью, когда дело дойдет до Арцаха. Точно так же, как это было в начале 1990-х годов. Те, у кого есть достаточная мудрость, учатся на своей истории, в том числе новейшей истории. Надеюсь, что военно-политическое руководство Азербайджана обладает этой мудростью», - заключил Фарманян.

Ранее стало известно, что в Баку на военном параде 26 июня будут показаны вертолеты американского производства Bell-412, приобретенные Азербайджаном недавно. Однако на самом параде 26 июня вертолеты так и не были продемонстрированы. Вместо этого,Азербайджан впервые показал беспилотные разведывательныелетательные аппараты Heron, разработанные израильской компанией Israel Aerospace Industries.

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