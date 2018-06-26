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В США впервые одобрили продажу лекарства на основе марихуаны

В США впервые одобрили продажу лекарства на основе марихуаны
26 июня 2018 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США впервые одобрило лекарство, произведенное на основе марихуаны.

Лекарство Epidiolex предназначено для помощи больным двумя редкими видами врожденной эпилепсии. Препарат, уменьшающий судороги, был испытан на 500 добровольцах, он представляет собой сироп со вкусом клубники, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.

Основной компонент лекарства — это химическое вещество каннабидиол, входящее в состав конопли. Каннабидиол сам по себе не вызывает наркотического опьянения. Каким именно образом он снимает интенсивность судорог, врачи до сих пор до конца не понимают.

Производство препарата начнется осенью.

В США медицинская марихуана легальна в 29 штатах; при этом в девяти из них разрешено и ее рекреационное использование. По федеральному законодательству хранение марихуаны и ее употребление в любых целях считаются незаконными.

Ссылки по теме:
Meduza: В США впервые разрешили продажу лекарства на основе марихуаны
AP. Medical milestone: US OKs marijuana-based drug for seizures
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