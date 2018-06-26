Вице-спикер НС Армении: Конгрессмен США изучит, как американские вертолеты попали в Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард удостоверила вице-спикера Национального собрания Армении Арпине Ованнисян в том, что займется вопросом продажи вертолетов американского происхождения Азербайджану. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала сама Ованнисян.

Ранее Ованнисян обратилась с письмом к сопредседателю Комиссии Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спейер и члену Комиссии Тулси Габбард в связи со сведениями о поступлении на вооружение Азербайджана американских вертолетов Bell-412.

«Недавно я говорила с конгрессменом Тулси Габбард (бывшей военной), удостоверилась, что письмо дошло до адресата, представила общественный дискурс этого вопроса, а также основную ось реакций и комментариев после отправки письма, в том числе точки зрения, вращающиеся в азербайджанских экспертных кругах. Моя коллега заверила, что подробно изучит вопрос, займется им и затем предоставит дополнительную информацию»,- написала Ованнисян.

Ранее стало известно, что в Баку на военном параде 26 июня будут показаны вертолеты американского производства Bell-412, приобретенные Азербайджаном недавно. Однако на самом параде 26 июня вертолеты так и не были продемонстрированы.