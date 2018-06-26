Президент Македонии отказался подписывать соглашение об изменении названия страны
26 июня 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Македония Герге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия.
Глава государства заявил, что «не имеет полномочий подписывать данное соглашение», пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее Иванов призвал парламент начать процедуру импичмента в его отношении в связи с позицией по государственному названию. Такая реакция президента последовала на заявления премьер-министра РМ Зорана Заева в интервью македонскому телеканалу «Канал 5». Глава кабмина республики в частности отметил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.
Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.
17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.
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