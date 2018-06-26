Премьер Грузии сокращает число министерств в новом правительстве до 10
26 июня 2018 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество министерств в новом правительстве Грузии сократится с нынешних 13 до 10, при этом будет одно госминистерство. Об этом заявил 26 июня на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
«Решено осуществить сокращение количества министерств в правительстве с 13 до 10, в новом правительстве, как и в нынешнем, будет одно государственное министерство (речь идет о госминистерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия - ред). Это будет оптимальное количество министерств, которое позволит эффективно и оперативно решать существующие в стране проблемы»,- сказал он, пишет ТАСС.
Пост главы правительства Грузии стал вакантным 13 июня, когда премьер Георгий Квирикашвили, занимавший его с 30 декабря 2017 года, подал в отставку. 14 июня на пост главы кабинета министров правящая в стране партия «Грузинская мечта» представила кандидатуру 36-летнего Бахтадзе, работавшего с ноября 2017 года министром финансов. Бахтадзе, утвержденный на пост премьера 20 июня на внеочередном заседании парламента, до и после утверждения заявлял, что является сторонником «концепции небольшого, компактного правительства», отмечая, что «Грузии нужны небольшие, но эффективные и гибкие правительственные ведомства».
18 июня он заявил, что «в правительстве, которое будет сформировано после принятия парламентом законодательных изменений о сокращении количества министерств, будут и новые лица».
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