Apple выпустила первую общедоступную бета-версию iOS 12
26 июня 2018 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple опубликовала первую публичную бета-версию операционной системы iOS 12, которая доступна всем пользователям. До этого опробовать ее могли только разработчики.
Чтобы установить обновленную систему на свое устройство, достаточно зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple и следовать инструкциям, указанным на сайте компании, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Next Web.
Доступный с 26 июня релиз — это сырая версия iOS 12. В ней могут обнаружиться множество багов, поэтому, устанавливая систему, лучше перестраховаться и сделать резервную копию устройства. Публичное тестирование iOS 12 будет длиться несколько месяцев — за это время Apple сможет исправить найденные ошибки. Ожидается, что финальная версия выйдет не раньше осени.
Apple представила iOS 12 в начале июня. В числе главных особенностей операционной системы — улучшенная производительность; приложение Apple Books, которое придет на смену iBooks; доработанная версия платформы дополненной реальности ARKit. Среди других новшеств — счетчик времени, проведенного пользователем в различных приложениях; группировка уведомлений и обновленные анимодзи.
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