В мае промышленность Армении выросла на 13,3%

PanARMENIAN.Net - Индекс экономической активности Армении в мае 2018 года увеличился на 10,4%. По данным Национальной статистической службы, за тот же период объем промышленного производства увеличился на 13,3%.

В мае объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился примерно на 42%, строительство - на 2,4%, торговый оборот - на 12,1%.

Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 0,1% за месяц.

За отчетный период объемы экспорта сократились на 5%, а объемы импорта увеличились примерно на 12%.