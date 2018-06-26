В мае промышленность Армении выросла на 13,3%
26 июня 2018 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Индекс экономической активности Армении в мае 2018 года увеличился на 10,4%. По данным Национальной статистической службы, за тот же период объем промышленного производства увеличился на 13,3%.
В мае объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился примерно на 42%, строительство - на 2,4%, торговый оборот - на 12,1%.
Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 0,1% за месяц.
За отчетный период объемы экспорта сократились на 5%, а объемы импорта увеличились примерно на 12%.
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По его словам, Ереванская теплоэлектроцентраль просит увеличить объемы поставки голубого топлива из Ирана
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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