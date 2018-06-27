Землетрясение в Азербайджане: Толчки ощущались в Арцахе

PanARMENIAN.Net - 27 июня около 02:20 по местному времени землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Подземные толчки произошли в 21 километрах к северо-западу от города Ленкоран.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила толчков в эпицентре составила 6 баллов.

Землетрясение ощущалось и на территории Республики Арцах, мощностью 2-3 балла в Гадруте и 2 балла в Степанакерте.