Землетрясение в Азербайджане: Толчки ощущались в Арцахе
27 июня 2018 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 июня около 02:20 по местному времени землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Подземные толчки произошли в 21 километрах к северо-западу от города Ленкоран.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила толчков в эпицентре составила 6 баллов.
Землетрясение ощущалось и на территории Республики Арцах, мощностью 2-3 балла в Гадруте и 2 балла в Степанакерте.
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