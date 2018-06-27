ПА Евронест: Ратификация соглашения Армения-ЕС должна быть ускорена
27 июня 2018 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - На пленарном заседании ПА Евронест в соотношении голосов 41 – «за», 5 – «против», 5 – «воздержавшихся» принята срочная резолюция, инициированная председателем Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям, руководителем армянской делегации в структуре Арменом Ашотяном и представленная комиссией. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
Документ касается ратификации национальными парламентами государств-членов ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения–ЕС.
Экстренная резолюция, руководствуясь ратификацией в 2018 года Национальным собранием РА Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, как еще одним подтверждением обязательства Армении развивать стратегические и амбициозные отношения с ЕС, призывает национальные парламенты государств-членов ЕС ускорить ратификацию Соглашения.
Резолюция подчеркивает важность ратификации Соглашения РА – ЕС до выборов Европарламента 2019 года.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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