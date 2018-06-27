Марадону госпитализировали после победы Аргентины
27 июня 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона плохо почувствовал себя после матча Аргентины с Нигерией (2:1) в Санкт-Петербурге.
57-летнему латиноамериканцу потребовалась помощь врачей и его госпитализировали, пишет Sports.ru.
Журналист Даниэль Аркуччи пояснил в Twitter, что у бывшего футболиста резко понизилось давление, но врачам удалось стабилизировать его.
Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».
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Таким образом, представителям Армении позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых - с 19 августа
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