Марадону госпитализировали после победы Аргентины

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона плохо почувствовал себя после матча Аргентины с Нигерией (2:1) в Санкт-Петербурге.

57-летнему латиноамериканцу потребовалась помощь врачей и его госпитализировали, пишет Sports.ru.

Журналист Даниэль Аркуччи пояснил в Twitter, что у бывшего футболиста резко понизилось давление, но врачам удалось стабилизировать его.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».