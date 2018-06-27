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Марадону госпитализировали после победы Аргентины

Марадону госпитализировали после победы Аргентины
27 июня 2018 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона плохо почувствовал себя после матча Аргентины с Нигерией (2:1) в Санкт-Петербурге.

57-летнему латиноамериканцу потребовалась помощь врачей и его госпитализировали, пишет Sports.ru.

Журналист Даниэль Аркуччи пояснил в Twitter, что у бывшего футболиста резко понизилось давление, но врачам удалось стабилизировать его.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Ссылки по теме:
Sports.ru: Марадоне понадобилась медпомощь после матча Аргентины с Нигерией
The Independent. Diego Maradona issues update on health concerns after being treated by paramedics during Argentina vs Nigeria
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