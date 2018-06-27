Армения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировую

PanARMENIAN.Net - Представители 7 стран, в основном Центральной и Восточной Европы, требуют от комиссара по правам человека Совета Европы изучить неравный подход к компенсации пострадавшим от действий нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил инициатор документа, польский депутат Аркадиуш Мулярчик.

Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны. Заявление подписали Армения, Украина, Польша, Литва, Словакия, Чехия и Великобритания, пишет Eurointegration.com со ссылкой на PAP.

Речь идет о жертвах военных операций, а также принудительных работников, депортированных или заключенных в лагерях.

«Можно сказать, что это вся палитра случаев десятков тысяч, сотен тысяч различных дел, людей, которые не имеют права на суд, где они могли бы требовать компенсации от немецкого государства за военные преступления», - подчеркнул Мулярчик.

Заявители утверждают, что после Второй мировой войны немцы заключили много двусторонних соглашений со странами Западной Европы в отношении военных репараций и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

На момент начала Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии служило около 60 тысяч армян из Армении и других республик СССР. В дальнейшем в результате всеобщей мобилизации их число достигло более 500 тысяч.

С первых же дней войны партийные и государственные органы Советской Армении включились в работы по мобилизации военных и хозяйственных ресурсов республики. Мобилизационные работы прошли организованно, в условиях большого патриотического подъема. Много было и добровольцев, явившихся на призывные пункты, о чем сообщалось в газетах. В общем в 1941-1945 годах в Вооруженные Силы СССР были призваны лица 22-х возрастных групп. Однако в армии было немало военнослужащих и более старшего возраста (1895-1904 гг. рождения). Если добавить и тех, кто был призван из Армении в 1938, 1939 и 1940 годах, а их число, по данным Военного комиссариата Армянской СССР, составляло 28 384 человека, то только от Советской Армении участвовало в войне около 320 000 человек, что составляло 20-23% от населения республики.