Встреча совета глав МИД стран ОЧЭС в Ереване: Председательство от Армении перейдет к Азербайджану
27 июня 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 27 июня проходит встреча совета глав МИД стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
На встрече также присутствуют представители Азербайджана и Турции, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев и глава МИД Турции по линии многостороннего экономического сотрудничества Омар Кючук.
В ходе встречи председательство в ОЧЭС от Армении перейдет к Азербайджану.Армения приняла председательство в ОЧЭС в 2017 году.
Членами организации являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.
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