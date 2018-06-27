Встреча совета глав МИД стран ОЧЭС в Ереване: Председательство от Армении перейдет к Азербайджану

PanARMENIAN.Net - В Ереване 27 июня проходит встреча совета глав МИД стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

На встрече также присутствуют представители Азербайджана и Турции, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев и глава МИД Турции по линии многостороннего экономического сотрудничества Омар Кючук.

В ходе встречи председательство в ОЧЭС от Армении перейдет к Азербайджану.Армения приняла председательство в ОЧЭС в 2017 году.

Членами организации являются Армения, Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.