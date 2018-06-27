Президент Армении подписал поправки в закон о накопительных пенсиях
27 июня 2018 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян подписал 27 июня ряд законов, в том числе поправки в закон о накопительных пенсиях. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Саркисян, в частности, подписал поправки в закон РА «О накопительных пенсиях», в Налоговый кодекс РА, в законы РА «О нормативных правовых актах», «О благотворительности», «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц», «О воинской службе и статусе военнослужащего», «О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка», «Об альтернативной службе».
20 июня на внеочередном заседании Национального собрания Армении в первом чтении были одобрены поправки в закон о накопительных пенсиях.Согласно действующим регулировкам, участник накопительной пенсионной системы накапливает 10% своего дохода: в результате поправок 2,5% будет платить гражданин, 7,5% – государство.
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