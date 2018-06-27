Президент Армении выступил в Вашингтоне перед членами Конгресса и Сената США
27 июня 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Прибывший с 3-дневным визитом в США президент Армении Армен Саркисян выступил 26 июня в Вашингтоне перед членами Конгресса и Сената во время приема, посвященного 100-летию Республики Армения и установления армяно-американских дипломатических отношений.
Мероприятие, организованное совместными усилиями посольства Армении в США, комитета Армянского национального комитета Восточной Америки и Вашингтона, завершило череду празднований, посвященных 100-летию Республики Армения.
В мероприятии принимали участие члены армянской общины из различных штатов США, члены Конгресса и Сената США, высокопоставленные члены администрации США.
Саркисян прибыл 26 июня в Вашингтон, где он примет участие в ежегодном фестивале «Смитсоновского института» «Национальная жизнь», где будет представлено армянское национальное наследие.
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