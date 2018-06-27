Вице-спикер НС РА в ПАСЕ: Азербайджан вновь стягивает оружие к границе, готовится к войне?
27 июня 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении, глава делегации НС РА в ПАСЕ Арпине Ованнисян во время речи на сессии ПАСЕ попросила Баку объснить, почему ВС Азербайджана вновь стягивают оружие к границе с Нагорно-Карабахской Республикой.
Она подчеркнула, что уже год выступает на Ассамблее как глава делегации Армении, и за это время ни одно из ее выступлений не было посвящено Азербайджану.
«Однако вчера одна из наших азербайджанских коллег выразила мысль, на которую приходится реагировать. Госпожа Фаталиева (член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиева - ред.) столь воодушевленно представляла выборы в Азербайджане и столь усердно пыталась удостоиться похвалы своих властей, что сказала следующее, цитирую: «Мы даже не обсуждаем выборы в Армении, они признаны прозрачными и демократическими, но спустя некоторое время армянский народ встал на ноги против так называемых «легитимных» выборов, и начались массовые демонстрации».
В действительности подобное поведение наших азербайджанских коллег не новость, и они всегда используют Армению в качестве мишени для отвлечения внимания от собственных проблем. Тем не менее, не среагировать на безосновательные обвинения, по меньшей мере, нечестно в отношении моей страны. Действительно, госпожа Фаталиева, в Армении выборы были прозрачными и демократическими, такие оценки официально даны всеми авторитетными международными организациями»,- отметила Ованнисян.
По ее словам, когда стало ясно, что политические настроения в Армении иные и не соответствуют ожиданиям народа, прежний премьер-министр Серж Саргсян и правительство подали в отставку и передали власть. Вице-спикер парламента Армении добавила, что мирный и ненасильственный характер передачи власти говорит о зрелости реальной демократии в Армении и является достижением моей страны.
«Я понимаю, что это явление кажется невероятным для «алиевского» восприятия демократии. Вы с вашей системой ценностей не поймете меня. Возникает вопрос: почему вас должны восхвалять? Думаю, найдется немногое для восторгов. Все знают, что происходит в вашей стране с точки зрения прав человека, политических свобод. Но вы - уникальная страна не только из-за того, что вовлечены в различные международные скандалы, но и тем, что сумели ваши «ценности» привнести даже на эту Ассамблею, сумели бросить тень, отравить ценностную систему этой организации. Эти не мои оценки – это уже факты.
Честно говоря, полагаю, что в Азербайджане есть люди, которые обеспокоены будущим Азербайджана. Я обращаюсь к этим людям: вы действительно думаете, что ваша демократия обеспечена и у вас нет проблем? Если да, то «всех благ» вам. Помните: то, что случилось и возможно в Армении, в Азербайджане даже представить невозможно»,- говорится в заявлении Ованнисян.
Говоря о спекуляциях Азербайджана по поводу Арцаха, она отметила, что действия Армении показывают - приоритетная задача номер один для армянской стороны – решение карабахской проблемы мирным путем.
«И просила бы объяснить этой Ассамблее, почему в эти дни вы вновь стягиваете оружие и боеприпасы к границе? Готовитесь к войне? Хочу подчеркнуть: не надейтесь на наши внутриполитические противоречия. Мы поддерживаем наши власти во всех вопросах национального единства, безопасности, идентичности, достоинства, демократии и верховенства закона»,- добавила Ованнисян.
Ранее министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало видео, на котором видны передвижения азербайджанской военной техники на линии соприкосновения. «В последнее время азербайджанская сторона демонстрирует заметную активность в информационном поле, что выражается изобилием различных потоков дезинформации и пропагандистских видеороликов»,- говорится в заявлении Минобороны НКР.
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