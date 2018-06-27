Госдеп: Показанные Азербайджаном американские вертолеты Bell-412 сертифицированы как гражданские
27 июня 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские вертолеты Bell-412, поступившие в Азербайджан, сертифицированы как гражданские. Об этом в ответ на запрос PanARMENIAN.Net ответили в Государственном департаменте США.
«Для продажи вертолетов как Азербайджану, так и Армении не требуется специальная лицензия Госдепартамента США»,- говорится в ответе Госдепа.
Ранее стало известно, что в Баку на военном параде 26 июня будут показаны вертолеты американского производства Bell-412, приобретенные Азербайджаном недавно.
Вице-спикер Национального собрания Армении Арпине Ованнисян обратилась с письмом к сопредседателю Комиссии Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спейер и члену Комиссии Тулси Габбард в связи со сведениями о поступлении на вооружение Азербайджана американских вертолетов Bell-412.
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