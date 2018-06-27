СМИ: Крупные инвесторы Facebook хотят добиться увольнения Цукерберга

PanARMENIAN.Net - Крупные инвесторы Facebook, которые совокупно владеют акциями на три миллиарда долларов, хотят добиться увольнения Марка Цукерберга с поста председателя правления.

Инвесторы недовольны тем, как основатель компании руководит соцсетью, пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

По их словам, с 2012 года, когда компания вышла на торги, они еще никогда не были настолько разъяренными. После нескольких скандалов — от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica — разочарование владельцев акций росло все больше. Недовольные инвесторы связывают проблемы со способом управления Facebook. По их мнению, должной реакции не последовало, потому что Цукерберг неприкосновенен в роли исполнительного директора и председателя правления.

«У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которой компания, кажется, не готова разобраться и которая может привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное», — сказал один из акционеров Скотт Стингер.

Инвесторы открыто требуют, чтобы Цукерберг ушел в отставку, а на его место был нанят независимый исполнительный директор. Они также хотят отменить двухуровневую структуру акций Facebook, так как это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках.