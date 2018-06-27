СМИ: Крупные инвесторы Facebook хотят добиться увольнения Цукерберга
27 июня 2018 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупные инвесторы Facebook, которые совокупно владеют акциями на три миллиарда долларов, хотят добиться увольнения Марка Цукерберга с поста председателя правления.
Инвесторы недовольны тем, как основатель компании руководит соцсетью, пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider.
По их словам, с 2012 года, когда компания вышла на торги, они еще никогда не были настолько разъяренными. После нескольких скандалов — от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica — разочарование владельцев акций росло все больше. Недовольные инвесторы связывают проблемы со способом управления Facebook. По их мнению, должной реакции не последовало, потому что Цукерберг неприкосновенен в роли исполнительного директора и председателя правления.
«У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которой компания, кажется, не готова разобраться и которая может привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное», — сказал один из акционеров Скотт Стингер.
Инвесторы открыто требуют, чтобы Цукерберг ушел в отставку, а на его место был нанят независимый исполнительный директор. Они также хотят отменить двухуровневую структуру акций Facebook, так как это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках.
Самое значимое
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Немецкий оборонный концерн намерен сотрудничать с Азербайджаном, «не нарушая эмбарго ОБСЕ» Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа
Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование с главой МИД Белоруссии Сопредседатели МГ и Каспршик проинформировали Макея о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию
Премьер Армении встретился с Алексисом Оганяном «Говоря произошедшей в Армении мирной, бархатной, народной революции, он (Оганян) сказал, что никогда еще не был столь горд тем, что является армянином»,- отметил Пашинян
Нижняя палата парламента Румынии ратифицировала соглашение Армения-ЕС Соглашение передано в Сенат Румынии для окончательной ратификации