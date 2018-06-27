Блогер Лапшин познакомился в Вашингтоне с президентом Армении

PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин в Вашингтоне познакомился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Познакомился в Вашингоне с президентом Армении, Арменом Саркисяном, на удивление человек открытый, веселый и без каких-либо понтов, свойственных первому лицу государства»,- подписал Лапшин совместную с Саркисяном фотографию.

«Завтра ждем во всех СМИ Азербайджана: «Лапшин сдал себя с потрохами! Разведка победоносного Нефтестана перехватила фотографию с президентом, значит точно получил деньги от дашнаков»,- добавил блогер в постскриптуме.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.