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В Нидерландах одобрили запрет на ношение паранджи в общественных местах

В Нидерландах одобрили запрет на ношение паранджи в общественных местах
27 июня 2018 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В Нидерландах дан зеленый свет запрету носить паранджу в общественных местах. Первая палата парламента в Гааге 26 июня большинством голосов проголосовала за ограниченный запрет ношения одежды, закрывающей лицо.

Вторая палата нидерландского парламента приняла соответствующий законопроект еще в 2016 году.

Согласно новому закону, в общественном транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях запретят носить паранджу, никаб и чадру. Против новых норм выступали, в частности, юристы и представители оппозиции, заявлявшие о символической политике, пишет Deutsche Welle.

Запрет должен быть введен предположительно в начале 2019 года, хотя остается неясным, как его будут применять. К примеру, обяжут ли водителей автобусов не впускать женщин с закрытым лицом. В Нидерландах проживают около 400 женщин, которые носят паранджу или чадру, полностью скрывающую лицо, передает агентство dpa.

Первый законопроект о запрете паранджи был внесен в нидерландский парламент 13 лет назад правым популистом Гертом Вилдерсом.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах
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