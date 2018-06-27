Facebook отказалась от запрета на рекламу криптовалют
27 июня 2018 - 17:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook отказалась от действовавшего несколько месяцев запрета на рекламу криптовалют и операций с ними. Об этом объявил директор по управлению продуктами соцсети Роб Лезерн.
Для проверенных рекламодателей запрет на размещение объявлений, связанных с криптовалютами, снят с 26 июня.
При этом на Facebook по-прежнему не разрешена реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO), добавил Лезерн, пишет Meduza.
Facebook ввел запрет на рекламу криптовалют, бинарных опционов и ICO в январе, объяснив свое решение тем, что такие объявления зачастую «связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения». В марте об аналогичном запрете объявил Google, входящий, как и Facebook, в число крупнейших в мире площадок для онлайн-рекламы.
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