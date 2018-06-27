Нижняя палата парламента Румынии ратифицировала соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - 27 июня нижняя палата парламента Румынии – палата депутатов – единогласно ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Об этом сообщает глава делегации Армении на ПА Евронест, председатель постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян.

Отмечается, что соглашение передано в Сенат Румынии для окончательной ратификации.

Соглашение Армения-ЕС ранее уже ратифицировали, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.