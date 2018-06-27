Нижняя палата парламента Румынии ратифицировала соглашение Армения-ЕС
27 июня 2018 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 июня нижняя палата парламента Румынии – палата депутатов – единогласно ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Об этом сообщает глава делегации Армении на ПА Евронест, председатель постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян.
Отмечается, что соглашение передано в Сенат Румынии для окончательной ратификации.
Соглашение Армения-ЕС ранее уже ратифицировали, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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