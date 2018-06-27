Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование с главой МИД Белоруссии
27 июня 2018 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 июня состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспршиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
Сопредседатели МГ и Каспршик проинформировали Макея о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию.
В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Белоруссии в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.
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