Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование с главой МИД Белоруссии

PanARMENIAN.Net - 27 июня состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспршиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Сопредседатели МГ и Каспршик проинформировали Макея о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию.

В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Белоруссии в процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.