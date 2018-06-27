Немецкий оборонный концерн намерен сотрудничать с Азербайджаном, «не нарушая эмбарго ОБСЕ»
27 июня 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов (Джамалов скончался несколько дней назад - ред.) подписали декларацию «о будущем двустороннем сотрудничестве».
Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа, пишет немецкий еженедельник Stern.
Отмечается, что в начале апреля бывший министр экономического сотрудничества и развития Германии и ныне главный лоббист Rheinmetall Дирк Нибель, по всей видимости, встретился с послом Азербайджана в Берлине.Посольство страны написало об этом в Twitter, но затем быстро удалило сообщение.
«В декларации о намерениях обе стороны договорились изучить возможности сотрудничества», - сообщил в свою очередь 27 июня Rheinmetall. По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха ОБСЕ в 1992 году ввела запрет на поставки оружия обоим сторонам конфликта - Армении и Азербайджану.
Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля в 1889 году. Сейчас концерн является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается машиностроением, производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
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