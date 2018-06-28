В Турции освободили приговоренного к пожизненному сроку журналиста

PanARMENIAN.Net - Турецкий журналист Мехмет Алтан, в феврале приговоренный к пожизненному тюремному заключению, 27 июня вышел на свободу. Как сообщила неправительственная организация P24, репортер покинул пенитенциарное учреждение после почти двух лет, проведенных в камере предварительного заключения до вынесения вердикта.

«Спустя 21 месяц я наконец обрел свободу, хотя никогда и не должен был оказаться за решеткой», - отметил он, добавив, что благополучный исход подарил ему надежду на торжество «права и демократии», пишет Deutsche Welle.

Апелляционный суд Турции ранее постановил освободить Алтана. Еще в январе Конституционный суд страны пришел к выводу, что его длительное нахождение в предварительном заключении нарушило права журналиста.

Приговор Алтану был вынесен в день освобождения репортера газеты Die Welt Дениза Юджела. Вместе со своим братом - бывшим главным редактором ныне закрытой газеты Taraf Ахметом Алтаном - и известной журналисткой Назли Иличак Мехмет был признан виновным в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в 2016 году.

Приговор резко критиковали правозащитники, включая организацию «Репортеры без границ».