// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Турции освободили приговоренного к пожизненному сроку журналиста

В Турции освободили приговоренного к пожизненному сроку журналиста
28 июня 2018 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкий журналист Мехмет Алтан, в феврале приговоренный к пожизненному тюремному заключению, 27 июня вышел на свободу. Как сообщила неправительственная организация P24, репортер покинул пенитенциарное учреждение после почти двух лет, проведенных в камере предварительного заключения до вынесения вердикта.

«Спустя 21 месяц я наконец обрел свободу, хотя никогда и не должен был оказаться за решеткой», - отметил он, добавив, что благополучный исход подарил ему надежду на торжество «права и демократии», пишет Deutsche Welle.

Апелляционный суд Турции ранее постановил освободить Алтана. Еще в январе Конституционный суд страны пришел к выводу, что его длительное нахождение в предварительном заключении нарушило права журналиста.

Приговор Алтану был вынесен в день освобождения репортера газеты Die Welt Дениза Юджела. Вместе со своим братом - бывшим главным редактором ныне закрытой газеты Taraf Ахметом Алтаном - и известной журналисткой Назли Иличак Мехмет был признан виновным в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в 2016 году.

Приговор резко критиковали правозащитники, включая организацию «Репортеры без границ».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Турции вышел на свободу приговоренный к пожизненному сроку журналист
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Возгорание в торговом центре в Иркутске: 8 детей получили ожоги
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Samsung представит Galaxy Note 9 в Нью-Йорке 9 августа На тизерном видео показывается улучшенный стилус S Pen
В Instagram появилась возможность группового видеочата Функция уже начала распространяться среди пользователей в международном масштабе
Назначены новые советники премьера Армении Так, на общественных началах советниками премьера Армении назначены известный адвокат Николай Багдасарян и член партии «Гражданский договор» Месроп Папикян
Депутат парламента от РПА Ашот Арсенян выходит из партии и фракции Свое решение Арсенян объяснил стремлением более непринужденно общаться с гражданами, требующими закрытия Амулсарского рудника