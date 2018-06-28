Apple и Samsung урегулировали 7-летний патентный спор
28 июня 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компании Apple Inc и Samsung Electronics Co Ltd прекратили патентный спор, длившийся семь лет.
Стороны договорились во внесудебном порядке, подробности соглашения не раскрываются. Обе компании отказались от комментариев, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.
Apple пыталась получить от конкурента денежную компенсацию за заимствование нескольких решений из iPhone для смартфонов линейки Galaxy. В 2012 году компания оценила ущерб более чем в миллиард долларов, но в 2013-м снизила планку до 290 миллионов. В 2015 году сумма увеличилась до 548 миллионов, а в данный момент Apple рассчитывает на миллиард долларов. Samsung при этом настаивает на гораздо меньшей сумме — 28 миллионов долларов.
Apple и Samsung ведут патентную войну с 2011 года, когда американская корпорация обвинила корейскую в копировании iPhone. Samsung, в свою очередь, подала несколько встречных исков в ряде стран. Многие из них касались «базовых патентов», которые держатели должны распространять среди желающих на равных условиях с другими лицензиатами.
В конце 2017 года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. После выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.
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