Работы Айвазовского покажут в Москве на выставке ко Дню кораблестроителя
28 июня 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Выставка, посвященная судостроительной тематике и приуроченная к предстоящему Дню кораблестроителя, который отмечается 29 июня, открывается в Государственном центральном музее современной истории России 28 июня. В экспозицию вошли полотна Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других живописцев, сообщила генеральный директор музея Ирина Великанова.
«На этих живописных полотнах из собрания музея - подвиги наших моряков в Цусимском сражении, защитники Севастополя и Одессы, грандиозные праздники на воде, и конечно же строители и созидатели кораблей. Авторы произведений - наш легендарный маринист Иван Айвазовский, Борис Кустодиев, Николай Дормидонтов, Георгий Нисский», - рассказала Великанова, пишет ТАСС.
Она отметила, что в Музее современной истории России хранится уникальная в своем роде коллекция макетов и моделей кораблей. В коллекции представлено около 50 музейных предметов.
Выставка продлится до 15 июля.
Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.
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