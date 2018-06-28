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«Радио Свобода»: Из Туркмении не выпускают жителей моложе 40 лет

«Радио Свобода»: Из Туркмении не выпускают жителей моложе 40 лет
28 июня 2018 - 11:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Туркмении запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет. Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.

Отмечается, что 25 июня дашогузцы узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет. «Радио Свобода» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в миграционной службе Туркмении.

Власти страны официально не объявляют о запретах на выезд, отмечает издание. Не информируют население о наличии возрастных, гендерных и иных запретов на выезд граждан из страны и СМИ страны. Также недоступны данные о численности эмигрантов. Однако по словам местных наблюдателей, из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер.

Ранее «Радио Свобода» писало о снятии жителей Туркмении с международных рейсов в аэропорту Ашхабада. По данным издания, только с начала 2018 года произошли десятки подобных случаев. В большинстве из них сотрудники миграционных служб никак не объясняли свои действия.

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Azathabar.com: Из Туркменистана не выпускают граждан моложе 40 лет
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