«Радио Свобода»: Из Туркмении не выпускают жителей моложе 40 лет
28 июня 2018 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Туркмении запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет. Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.
Отмечается, что 25 июня дашогузцы узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет. «Радио Свобода» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в миграционной службе Туркмении.
Власти страны официально не объявляют о запретах на выезд, отмечает издание. Не информируют население о наличии возрастных, гендерных и иных запретов на выезд граждан из страны и СМИ страны. Также недоступны данные о численности эмигрантов. Однако по словам местных наблюдателей, из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер.
Ранее «Радио Свобода» писало о снятии жителей Туркмении с международных рейсов в аэропорту Ашхабада. По данным издания, только с начала 2018 года произошли десятки подобных случаев. В большинстве из них сотрудники миграционных служб никак не объясняли свои действия.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Samsung представит Galaxy Note 9 в Нью-Йорке 9 августа На тизерном видео показывается улучшенный стилус S Pen
В Instagram появилась возможность группового видеочата Функция уже начала распространяться среди пользователей в международном масштабе
Назначены новые советники премьера Армении Так, на общественных началах советниками премьера Армении назначены известный адвокат Николай Багдасарян и член партии «Гражданский договор» Месроп Папикян
Депутат парламента от РПА Ашот Арсенян выходит из партии и фракции Свое решение Арсенян объяснил стремлением более непринужденно общаться с гражданами, требующими закрытия Амулсарского рудника