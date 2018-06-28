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Актер «Игры престолов» прокомментировал теорию о концовке сериала

Актер «Игры престолов» прокомментировал теорию о концовке сериала
28 июня 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», поразмышлял в интервью Vanity Fair о конфликте его персонажа с королевой Серсеей в конце седьмого сезона. Артист засомневался, что напряжение между героями может вырасти в открытое противостояние, как предполагали поклонники.

«Я женат уже 20 лет, чему очень рад. У меня чудесная жена. Но за 20 лет бывали времена, когда у нас возникали ссоры. И ты можешь быть настолько зол, что ты просто говоришь: «А, пошло оно все». Конечно, три секунды спустя ты берешь свои слова назад... Мне кажется, подобные эмоции возникают во всех отношениях. И этот конфликт (Джейме и Серсеи) послужил просто замечательной отправной точкой для нового сезона», — рассказал Костер-Вальдау, пишет Lenta.ru.

В начале июня исполнитель роли Джейме поведал, что звездам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии к финальному, восьмому сезону сериала.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017-го, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

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Lenta.ru: Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»
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