Осипян: Обнаруженное у брата Сержа Саргсяна оружие было законным

PanARMENIAN.Net - Обнаруженное у брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра Саркисяна оружие было законным. Об этом заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

По его словам, во премя привода Саркисяна полиция не знала, законное это оружие или нет.

«Мы получили информацию о наличии оружия у Александра Саркисяна и в сопровождающем его автомобиле. Мы изначально не знали, является ли это оружие законным. Это факт, для проверки которого он и был доставлен в полицию», – отметил Осипян, пишет Aysor.am.

«Оружие было законным и сейчас проходит соответствующие экспертизы»,- добавил он.

Что касается последующего освобождения Саркисяна, Осипян подчеркнул, что каких-либо звонков или указаний «сверху» не было: «Я осуществляю любые свои действия в соответствии с Конституцией и в рамках закона».

24 июня полиция РА подвергла приводу Александра Саркисяна для проверки законности ношения обнаруженного у него оружия. Александр Саркисян в тот же день был отпущен на свободу.