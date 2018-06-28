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Бывший начальник охраны Сержа Саргсяна заключен под стражу

Бывший начальник охраны Сержа Саргсяна заключен под стражу
28 июня 2018 - 13:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Армении Вачагана Казаряна. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Считается, что Казарян входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В 2008 году Казарян стал начальником службы безопасности Саргсяна.

В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела 27 июня 2018 года Вачагану Казаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст.301.1 и ч.2 ст.314.3 Уголовного кодекса республики. Следователь Специальной следственной службы 27 июня представил ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Вачагана Казаряна.

28 июня суд удовлетворил ходатайство, и Казарян заключен под стражу.

Ранее по делу о финансовых злоупотреблениях, в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс», и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысяч евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.

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