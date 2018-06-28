Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения в начале июля

PanARMENIAN.Net - С 2 по 6 июля ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

К учениям будут привлечены до 20.000 личного состава военнослужащих, до 120-и единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, пишет АПА.

«В ходе учений с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА. В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии»,- говорится в сообщении.