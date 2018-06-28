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МИД Армении и НКР считают важным восстановление трехстороннего формата переговоров по Карабаху

МИД Армении и НКР считают важным восстановление трехстороннего формата переговоров по Карабаху
28 июня 2018 - 14:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В министерстве иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 28 июня состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С арцахской стороны в консультациях участвовали заместители министра иностранных дел Феликс Хачатрян и Армине Алексанян, а также руководители соответствующих подразделений МИД, со стороны Республики Армения – заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности внешнеполитических ведомств в информационной сфере. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов по расширению международных связей Арцаха.

В рамках консультаций Шаварша Кочаряна принял министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. В ходе встречи стороны обсудили последние развития и перспективы мирного урегулирования карабахского конфликта.

В этом контексте была отмечена важность восстановления полноценного трехстороннего переговорного формата с полноправным участием Арцаха.

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