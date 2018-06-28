Депутат парламента от РПА Ашот Арсенян выходит из партии и фракции
28 июня 2018 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат парламента от Республиканской партии Армении (РПА) Ашот Арсенян заявил о выходе из партии и из фракции. Соответствующее заявление он распространил 28 июня.
Свое решение Арсенян объяснил стремлением более непринужденно общаться с гражданами, требующими закрытия Амулсарского рудника. Депутат отметил, что неоднократно встречался с активистами, которые перекрыли дорогу к руднику, и просил их разойтись, но те не поддались на уговоры. По словам Арсеняна, не исключено, что активистам и ему мешает найти общий язык также тот факт, что он является депутатом от РПА.
Арсенян останется в парламенте Армении в качестве независимого депутата, избранного в Вайоцдзорской области.
Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно призывал граждан не устраивать в Армении саботаж, перекрывая дороги.
«Я присоединяюсь к призыву премьер-министра», - заявил депутат.
С уходом Арсеняна во фракции РПА остается 51 депутат.
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