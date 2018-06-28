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Назначены новые советники премьера Армении

Назначены новые советники премьера Армении
28 июня 2018 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адвокат Николай Багдасарян назначен советником главы правительства на общественных началах. Об этом сообщается на сайте правительства.

Пашинян подписал решение 27 июня.

Другим решением премьер-министра, на общественных началах советниками премьера Армении назначен член партии «Гражданский договор» Месроп Папикян.

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