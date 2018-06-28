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В Instagram появилась возможность группового видеочата

В Instagram появилась возможность группового видеочата
28 июня 2018 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность — групповые видеочаты. Функция уже начала распространяться среди пользователей в международном масштабе.

Видеочат можно начать через раздел прямого общения Direct, нажав на пиктограммку видеокамеры в правом верхнем углу. Это работает и для групп. Чат автоматически подстраивается по мере подключения дополнительных собеседников. Всего поддерживается пять участников. Видео можно минимизировать и продолжить смотреть основную ленту, пишет Ferra.ru.

Также Instagram обновила вкладку Explore с рекомендациями фото и видео соответствующих интересам пользователя. Теперь там появились тематические разделы, включая спорт, фильмы, искусство, а также раздел рекомендаций на базе недавнего поведения пользователя. Неинтересные каналы можно заглушить. Кроме того, разработчики не смогли не добавить новые эффекты камеры.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: В Instagram появился групповой видеочат
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