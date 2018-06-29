Нападение на редакцию газеты в США: Погибли 5 человек
29 июня 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В США неизвестный открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette, расположенной в Аннаполисе, столице штата Мэриленд.
По словам представителя полиции, в результате нападения пять человек погибли и еще трое ранены. Открывший стрельбу задержан, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Здание в ходе операции было оцеплено, сотрудники редакции и соседних офисов эвакуированы. Телеканалы CNN, NBC и CBS сообщили, что задержанный - мужчина в возрасте 38 лет, житель Мэриленда.
Подробности трагедии описал в своем Twitter репортер издания Фил Дэвис, который находился в редакции. По его словам, мужчина расстрелял сотрудников газеты через стеклянную дверь: «Нет ничего страшнее, чем слышать, как стреляют в нескольких человек и слышать звук перезаряжающегося оружия, сидя на корточках под столом».
Мотивы открывшего стрельбу пока неизвестны. Нападение было целенаправленным актом, а сотрудники редакции газеты неоднократно получали угрозы в социальных сетях, сообщил журналистам шеф полиции округа Билл Крампф. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган написал в Twitter, что «потрясен произошедшим». Он поддерживает контакт с местными властями и полицией. Хоган призвал жителей воздержаться от посещения места происшествия.
О происшествии в Мэриленде проинформирован президент США Дональд Трамп. «Мои мысли и молитвы посвящены жертвам и их семьям», - написал глава Белого дома в своем Twitter.
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