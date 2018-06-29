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Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы

Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы
29 июня 2018 - 11:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд Тбилиси 28 июня приговорил заочно бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Он признан виновным в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили, сообщает «Интерфакс».

Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии. Гелашвили неоднократно заявлял, что избиение организовал лично Саакашвили, которого депутат обвинял в аморальных поступках и захвате его недвижимости.

Бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе стала одним из ключевых свидетелей обвинения. Она сказала, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы над Гелашвили.

Ранее грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о причастности к убийству банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани.

Экс-президент Грузии также проходит обвиняемым по делу о растрате государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах и по делу о захвате критиковавшей Саакашвили телекомпании «Имеди» и другого бизнеса предпринимателя Бадри Патаркацишвили.

В феврале 2018 года Саакашвили выдали вид на жительство в Нидерландах.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы
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