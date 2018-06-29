«Прощай оружие!»: Мастер из Армении отвез на фестиваль в РФ украшения из гильз и патронов
29 июня 2018 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Ювелирные изделия изнеобычного материала— боеприпасов— представят вологжанам нафестивале «Город ремесел». Украшения изгильз ипатронов привез мастер из армянского Гюмри, художник-дизайнер Артак Тадевосян.
«Это наш общечеловеческий призыв ковсему человечеству кмиру. Что может убивать, может иукрасит нашу жизнь. Прощай оружие! Давайте превратим оружие вукрашения. Это наша доля, наше участие впонимании мира идружбы. Мыбылибы счастливы, еслибы жители Вологды оценили наши работы. Все они вединичном экземпляре. Телюди, которые станут носить эти украшения, тоже будут участниками борьбы замир»,- отметил мастер, передает «35медиа»
Каждый патрон или гильза имеет свою историю— все материалы доставлены иззоны боевых действий. Вработе автор неиспользует обычные ювелирные инструменты. Все оборудование онсоздавал сам, акаждое украшение сделано вединственном экземпляре.
Армянский мастер приехал вВологду вместе сженой, она привезла нафестиваль куклы ручной работы, выполненные избусин, бисера иразличных натуральных материалов. Вдлину куклы— 20-30сантиметров. Восновном это герои изсоветских мультфильмов.
Фестиваль «Город ремесел» откроется 29 июня исоберет более 600 мастеров из41региона России ипяти зарубежных стран. Это участники конкурной программы иремесленной ярмарки.
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