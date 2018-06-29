Захарова - о словах Володина: Позиция России по карабахскому вопросу неизменна

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 28 июня прокомментировала высказывания председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина касательно карабахского урегулирования и «правильной и конструктивной позиции» Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем азербайджанского парламента Октаем Асадовым заявил, что «Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию по Карабаху».

Захарова ответила на следующий вопрос: «Как бы Вы прокомментировали слова о «конструктивной и правильной» позиции Азербайджана в свете постоянно звучащих угроз решить вопрос военной силой, причем на всех уровнях азербайджанской государственной власти? Означают ли слова В.В.Володина, что у противоположной, то есть армянской стороны нет конструктивной позиции по урегулированию в отличие от Азербайджана?»

«Мы прекрасно понимаем, что каждое слово, которое произносится в отношении нагорно-карабахской проблематики или в адрес соответствующего государства, вызывает повышенный интерес. Но еще раз говорю, самое главное, чтобы в попытке разобраться, о чем шла речь, все-таки возобладала конструктивная позиция, и все это не превращалось в попытку провокации, раздувания дополнительных сложностей там, где нужно наоборот проявлять мудрость, которая была бы нацелена на главную задачу – снятие всех вопросов, которые есть на повестке дня. Как Вы знаете, я это адресую к журналистам вне зависимости от того, какое СМИ или какую страну они представляют»,- отметила представитель МИД РФ.

Она заявила, что традиционный подход РФ к отношениям с Азербайджаном и Арменией, к вопросу об урегулировании карабахской проблемы известен всем.

«Эта официальная точка зрения не претерпела никаких изменений, она фундаментальна. Мы работаем с двумя сторонами именно на достижение результата. Мы не сравниваем нашу роль с Баку и с Ереваном, но для нас эта тема является одной из наиболее актуальных на международной повестке. Достижение урегулирования на основе закрепленных соглашений, согласованных позиций между двумя сторонами и взаимного уважения, безусловно, отвечает нашим интересам. Базовые подходы России как государства к проблематике не менялись.

Мне кажется, что от политиков, парламентариев различного уровня, историков и публицистов звучало и звучит огромное количество заявлений. Вам хорошо известна официальная точка зрения по этому вопросу. (...) Мы действительно считаем, что конфронтационная риторика ведет только к продолжению конфронтации. Конечно, заявления, которые с нашей точки зрения, не добавляли эффективности в решение главной задачи, звучали с различных сторон. Какой смысл их считать. Главная задача заключается в том, чтобы неконструктивные заявления не мешали общей цели. Делаются они разными представителями, в разных форматах»,- сказала Захарова.

В конце комментария она еще раз подчеркнула, что позиция Российской Федерации по карабахскому вопросу неизменна.