Захарова: Встреча глав МИД Армении и Азербайджана необходима

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова необходима. Об этом Захарова заявила на брифинге 28 июня, комментируя отношение России к анонсированной Азербайджаном скорой встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран.

По словам Захаровой, встреча между двумя странами должна комментироваться представителями этих двух стран.

«Если такая встреча будет согласована и состоится, то мы желаем ей эффективных результатов, хорошей атмосферы. В настоящее время, на наш взгляд, это особо необходимо для решения проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств»,- отметила представительница МИД РФ.

Ранееофициальный представитель МИД Хикмет Гаджиев заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров договорились провести встречу в ближайшее время при посредничестве Минской группы ОБСЕ.