Путин: Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства

PanARMENIAN.Net - Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина участникам и гостям VII российско-армянского межрегионального форума в Ереване.

«Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог на различных уровнях, развивается активное торгово-экономическое, научно-техническое, гуманитарное взаимодействие»,- говорится в послании Путина.

По его словам, важную роль в укреплении российско-армянских отношений играет межрегиональное сотрудничество, в рамках которого реализуются многочисленные совместные проекты в инфраструктурной, социальной, культурной, спортивной и других областях.

«Уверен, что в ходе форума вам удастся выработать новые интересные идеи и предложения, которые будут способствовать дальнейшему расширению партнерских связей между Россией и Арменией, а также продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве»,- говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

VII Российско-армянский межрегиональный форум начал работу 29 июня в Ереване. На форуме выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян.