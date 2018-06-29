Археологи обнаружили в Турции следы жестоких убийств детей
29 июня 2018 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа археологов во главе с научным сотрудником Музея естествознания в Лондоне нашла в Турции кладбище с 11 погребенными детьми. Все они были принесены в жертву, говорится на сайте музея.
В ходе раскопок кургана Башур Хаюк специалисты нашли большую гробницу, состоящую из нескольких захоронений, датированную бронзовым веком. В них обнаружили останки по меньшей мере 11 детей в возрасте 11 лет и старше. Их тела были аккуратно сложены, а в могиле лежало множество украшений, пишет Lenta.ru.
«Маловероятно, что это дети были убиты в результате резни или конфликта. Аккуратное размещение тел и то, что они были убиты насильственным путем, подтверждают, что здесь проводилось жертвоприношение», — заявила руководитель раскопок Бренна Хассетт.
По предположению ученых, дети были убиты для «демонстрации власти» и поддержания порядка. Две жертвы были похоронены в могиле, тогда как остальных разместили у их ног. На данный момент специалисты не могут назвать точную причину их смерти. Отмечается, что одной из жертв сломали тазовую кость и пробили череп острым предметом.
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