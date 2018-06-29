Сенат Польши ратифицировал соглашение Армения-ЕС
29 июня 2018 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенат Польши – верхняя палата польского парламента – ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. Об этом в социальной сети Facebook сообщил посол Армении в Польше Эдгар Казарян.
Документ был ратифицирован единогласно.
Ранее соглашение ратифицировал Сейм Польши – нижняя палата польского парламента.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, а с 1 июня 2018 года вступило в силу на временной основе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
Самое значимое
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
Последние новости
В Ереван приедет звезда футбола Роберто Карлос Матч легенд мирового футбола состоится в Ереване 8 июля на Республиканском стадионе
Сьюзан Сарандон арестовали во время акции протеста против Трампа «Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться», — написала 71-летняя артистка в Twitter, сопроводив пост хештегом «неподчинение женщин»
Люксембург ратифицировал соглашение Армения-ЕС За ратификацию проголосовали 58 депутатов
В Ираке казнили 12 джихадистов в ответ на гибель нескольких иракцев от рук боевиков Национальность исламистов не уточняется