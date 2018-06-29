Сенат Польши ратифицировал соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Сенат Польши – верхняя палата польского парламента – ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. Об этом в социальной сети Facebook сообщил посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

Документ был ратифицирован единогласно.

Ранее соглашение ратифицировал Сейм Польши – нижняя палата польского парламента.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, а с 1 июня 2018 года вступило в силу на временной основе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.