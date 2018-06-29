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В Карабахе прошли тактические учения с боевой стрельбой

В Карабахе прошли тактические учения с боевой стрельбой
29 июня 2018 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Тактические учения с боевой стрельбой проведены 28 июня с одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

В ходе учений были разыграны действия как оборонительного, так и наступательного характера. По сценарию учений, с силами наступающего противника в бой вступили военнослужащие одного из несущих боевое дежурство на передовой батальонов.

Организовав оборону занятого района и не позволяя дальнейшего продвижения вторгшегося противника, подразделения доложили об общей обстановке, действиях ВС условного противника.

«Затем, перераспределив силы и получив соответствующую поддержку, поразили мишени противника, организовали контрнаступление, в ходе которого восстановили передовую, а в отношении отступающего противника предприняли преследование, причинив максимальный ущерб его живой силе и военной технике»,- говорится в сообщении.

Учения проводились в соответствии с установленными нормативами с целью проверки навыков грамотного и своевременного выполнения личным составом поставленных задач, которые имеют важное значение как для организации обороны, так и в деле срыва намерений противника.

С 2 по 6 июля ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.К учениям будут привлечены до 20.000 личного состава военнослужащих.

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