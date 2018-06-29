Президент Армении встретится с госсекретарем США
29 июня 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный секретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном 29 июня в 13:30 по Вашингтону (21:30 по Еревану). Об этом говорится на официальном сайте Госдепа США.
Ранее сообщалось, что возможна встреча находящегося в США с 3-дневным рабочим визитом Саркисяна с Помпео.
Президент Армении ранее принял участие в церемонии открытия Смитсоновского фольклорного фестиваля (Smithsonian Folklife Festival) в Вашингтоне.
26 июня Саркисян в Вашингтоне выступил перед членами Конгресса и Сената во время приема, посвященного 100-летию Республики Армения и установления армяно-американских дипломатических отношений.
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