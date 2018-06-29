Подозреваемый в расстреле журналистов в США ранее судился с изданием

PanARMENIAN.Net - Вооруженный мужчина, напавший на редакцию Capital Gazette в американском Аннаполисе (штат Мэриленд) и убивший пять человек, ранее безуспешно судился с изданием.

Подозреваемый — 38-летний Джеррод Рамос. Точные мотивы мужчины неизвестны, однако сообщается, что пять лет назад он подавал иск против Capital Gazette, обвиняя издание в клевете, пишет Lenta.ru со ссылкой на CBS News.

Претензии касались материала 2011 года в газете The Capital. Она напечатала историю о женщине, над которой Рамос издевался в сети. Он также звонил ее начальству и пытался обеспечить увольнение. В итоге мужчину признали виновным в преступном преследовании. Иск к изданию суд отклонил, не найдя в материале лжи.

Рамос выстрелил в стеклянную дверь офиса, а затем открыл огонь по сотрудникам. В результате погибли четыре репортера и редактора, а также ассистент по продажам. Еще несколько человек получили ранения. Как сообщила репортер Даниэль Ол, редакция размещается в небольшой комнате, там обычно сидят около 20 человек: как журналисты, так и сотрудники отдела рекламы.

Как сообщается, Рамос имел при себе ружье, а также дымовые шашки. Когда на место происшествия нагрянула полиция, стрелок прятался под столом.

Официально представитель полиции на пресс-конференции не назвал имя арестованного. По его словам, атака была целенаправленной, и подозреваемый был намерен стрелять в людей. Мужчина отказался сотрудничать со следствием.

Отмечается, что у нападавшего не было при себе документов. Кроме того, мужчина повредил кончики своих пальцев, чтобы его невозможно было опознать по отпечаткам. В результате его личность устанавливали с помощью технологии распознавания лица. Поиск вели в базах данных паспортов и водительских удостоверений.

О происшествии в Мэриленде проинформирован президент США Дональд Трамп. «Мои мысли и молитвы посвящены жертвам и их семьям», - написал глава Белого дома в своем Twitter.

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